Taruhan Bola di Agen Bola Online Resmi dan Terlengkap

Dalam taruhan sepak bola, terdapat berbagai sistem pasaran yang digunakan. Di Indonesia, pasaran handicap – HDP sangat populer, sedangkan di negara-negara Eropa, sistem pasaran 1X2 lebih digemari. Setiap sistem pasaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai beberapa sistem pasaran taruhan yang ada di situs Sbobet.

Asian Handicap – HDP: Sistem ini berasal dari Indonesia dan mulai populer pada awal abad ke-21. Dalam pertandingan Asian Handicap, tim dengan poin unggulan akan memberikan handicap kepada tim lawan. Besaran handicap disesuaikan dengan kekuatan tim yang bertanding. Untuk memenangkan taruhan, tim unggulan harus menang dengan selisih gol yang lebih besar dari pasaran saat memasang taruhan.

Over Under – OU: Taruhan dengan sistem pasaran Over Under (Atas-Bawah) didasarkan pada jumlah total gol dalam pertandingan. Jika Anda memilih Over, maka taruhan Anda akan menang jika total gol dalam pertandingan melebihi pasaran yang ditetapkan. Sebaliknya, jika Anda memilih Under, taruhan Anda akan menang jika total gol kurang dari pasaran yang ditetapkan.

Odd Even – OE: Sistem taruhan Odd Even menggunakan jumlah total gol dalam pertandingan sebagai patokan. Anda harus menebak apakah jumlah gol dalam pertandingan tersebut akan ganjil (odd) atau genap (even). Jika pilihan Anda sesuai dengan hasil akhir pertandingan, maka taruhan Anda akan menang.

1×2: Sistem pasaran 1×2 mengacu pada hasil akhir pertandingan. Angka 1 melambangkan kemenangan tim tuan rumah (home), X melambangkan hasil seri (draw), dan angka 2 melambangkan kemenangan tim tamu (away). Anda akan menang taruhan jika Anda memilih dengan tepat hasil akhir pertandingan sesuai dengan pilihan 1 atau X atau 2.

Double Chance: Double Chance adalah variasi dari sistem 1×2, di mana Anda memilih dua opsi taruhan dari 1×2. Misalnya, Anda memilih 1 dan X, atau 1 dan 2, atau X dan 2. Namun, pada saatnya jika akan menang taruhan pasti hasil pertandingan sesuai dengan salah satu pilihan Anda.