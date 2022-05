Posted on | By | No comments

Rekomendasi Hotel Mewah Di Kawasan Bekasi

Kami punya rekomendasi hotel mewah di kawasan Bekasi weekend ini. Staycation adalah rekomendasi yang paling tepat buat engkau sebab engkau bisa beristirahat memakai nyaman dan dilengkapi memakai aneka macam fasilitas lengkap di hotel. Selain itu beberapa hotel glamor ini jua bakal menambah kenyamanan saat bermain slot online. Berikut rekomendasi luxury hotel pada Bekasi buat engkau :

Hotel Ciputra Cibubur by Swiss-Belhotel International

Interior di hotel ini memiliki warna yg vibrant dan mencolok. Selain itu karpet pada hotel ini pula mempunyai corak dan warna yg menarik. Walaupun begitu paduan asal ke 2 hal tersebut mampu berbaur memakai baik dan menghadirkan vibes yang fancy.

Fasilitas mewah yang menjadi unggulan hotel ini yaitu fasilitas rooftop infinity pool serta fitness center nya. Tamu yang menginap di hotel ini dapat memahami jaringan wifi yg tersambung di setiap sudut. engkau mampu pula merelaksasikan diri menggunakan treatment urban spa yg tersedia disini.

Hotel Ciputra Cibubur berlokasi pada Jl. alternatif Cibubur No.Km. 4, RT.005/RW.011, Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota bungkus, Jawa Barat 17435. kamu perlu menyiapkan uang mulai dari Rp 830.000 untuk menikmati bermalam di kamar hotel ini.

Amaroosa Grande Bekasi

Eksterior bangunan hotel ini mengkombinasikan gaya klasik serta terbaru. membentuk hotel ini menawarkaan suasana yg unik serta tidak sama menggunakan hotel lainnya.

Kamar pada hotel ini didesain menggunakan gaya  Eropa klasik. menjadi akibatnya kesan luxurious menjadi semakin terasa. Fasilitas kolam renang dan pusat kebugaran tersedia disini. engkau juga bisa menyantap sajian Indonesia juga Internasional yang tersedia di Astoria Cafe sepanjang hari.

Amaroosa Grande Bekasi terletak di Jl. A.Yani No.88, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota bks, Jawa Barat 17141. Harga kamar disini mulai dari Rp 500.000 per kamar per malamnya.

Avenzel Hotel and Convention Cibubur

Menghadirkan akomodasi modern yg kekinian serta sebagai favorit banyak orang waktu ini. Interior hotel ini didominasi menggunakan rona brown dan yellow lighting yang menghadirkan kesan warm. serta membuat vibes hotel ini sebagai sangat cozy.

Setiap kamar pada hotel ini dilengkapi menggunakan ventilasi akbar yang menyajikan pemandangan kota. Tentunya pula telah dilengkapi aneka macam fasilitas lengkap yang tersedia buat menambah kenyamananmu saat staycation disini. Fasilitas outdoor pool, gym, dan spa jua mampu kamu rasakan saat menginap disini. engkau pula bisa mencicipi serunya menyantap camilan sambil melihat pemandangan kota pada The Zoetrope Sky Lounge.

Avenzel Hotel and Convention Cibubur berlokasi di Jl. Raya Kranggan, No. 69 RT.002/RW.016, Kelurahan Jatisampurna, Cibubur, Jatisampurna, Bekasi City, West Java 17433. Tarif yg perlu engkau siapkan untuk menginap disini mulai dari Rp 730.000 per kamar per malamnya.