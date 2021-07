Hotel Capella Ubud , Hotel Terbaik Dunia Tahun 2020

Posted on | By | No comments

Hotel Capella Ubud – Pada tahun 2020 lalu , ada 4 hotel dari Indonesia yang masuk ke dalam daftar 100 hotel terbaik di dunia versi majalah wisata Travel + Leisure. Salah satu dari keempat hotel ini yaitu Hotel Capella Ubud , dinobatkan sebagai hotel terbaik 2020 dalam daftar tahunan bergengsi tersebut.

Penghargaan tingkat nasional ini ternyata bukanlah pertama kali yang diraih oleh Hotel Capella. Sebelumnya hotel bernuansa alami ditengah hutan ini sudah beberapa kali disebut sebagai hotel terbaik dalam beberapa kategori. Sebut saja seperti Conde Nast Traveler Reader’s Choice Awards menasbihkan Capella Hotel sebagai #1 Top Hotel in Bali di tahun 2019 lalu.

Masih di tahun yang sama , Hotel Capella kembali menerima penghargaan dari The Ultras Ultimate Luxury Travel sebagai 2019 Best New Hotel of the World.

Menurut informasi yang diberikan dari situs resmi hotel Capella , hotel ini terletak di tengah rimbunnya hutan Desa Kelili, Kecamatan Tegalllang, Ubud, Gianyar, Bali. Konsep kamar yang ditawarkan berupa rumah-rumah yang mereka sebut sebagai tenda atau kemah, di antara pepohonan yang seolah menyatu dengan alam sekitar. Konsep ini terinspirasi dari para penduduk Eropa di era tahun 1800-an.

Hotel Yang Ramah Lingkungan

Capella dirancang oleh arsitek Bill Bensley sebagai bentuk penghargaan untuk semangat petualangan mereka di masa itu, namun tetap dengan sentuhan modern.

Setiap kemah dari Capella Ubud terkesan jauh dari mana-mana, keberadaannya dilingkupi tingginya pohon-pohon kelapa yang menjulang sehingga akan memberikan pengalaman unik bagi setiap tamu.

Hotel ini memiliki 21 kemah atau kamar dan 1 pondok berisi 2 tempat tidur yang masing-masing dilengkapi dengan kolam renang pribadi yang berisi air asin.

Tipe Kamar Hotel Capella Ubud

Ada 5 tipe kamar yang kalian bisa pesan di hotel terbaik dunia 2020 ini. Berikut adalah 5 tipe kamar yang ditawarkan di Hotel Capella Ubud , Bali.

Terrace

Tipe kamar yang satu ini tersedia dalam 5 unit. Ciri utama dari Terrace adalah kamar atau kemah yang langsung menghadap ke arah persawahan dan hutan hujan dengan halaman yang luas.

Di samping kolam renang, terdapat kursi berjemur yang bisa dimanfaatkan tamu untuk mandi sinar alami. Kamar juga dilengkapi dengan perabot penuh seni dan antik koleksi pribadi dari pemilik hotel.

Rainforest

Tipe kamar ini ada di tengah hutan hijau yang keasriannya dapat dinikmati oleh tamu. Memandang keluar, penghuni akan menemui suburnya hutan hujan khas negara tropis.

River

Seperti namanya , tipe kamar river adalah kamar yang menghadap langsung ke salah satu sungai yang dianggap sakral di Ubud, yakni Sungai Wos.

Di kamar ini , kalian dapat merasakan sensasi alam beruba suara aliran air yang menenangkan tetap dengan keberadaan banyak pepohonan yang menambah suasana nyaman.

Keliki Valley

Selanjutnya ada tipe kamar Keliki Valley yang memiliki 5 unit. Tipe kamar ini memungkinkan para tamu menikmati pemandangan lembah desa yang indah tanpa adanya penghalang.

The Lodge

Dan tipe kamar yang terakhir adalah The Lodge , atau pondok dengan 2 kamar tidur yang masing-masing memiliki kasur berukuran king dan twin.

Tipe kamar ini dilengkapi dengan kolam renang pribadi seluas 19 meter persegi yang sangat cocok untuk keluarga kecil yang senang akan petualangan.

Berbeda dari tipe kamar lainnya , The Lodge menawarkan nuansa China oriental yang eksotis. Untuk menginap dan menikmati fasilitas di tempat ini, kalian akan dikenakan tarif mulai dari sekitar Rp 12 juta-an per malam.