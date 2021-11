Anthenea POD Mewah Terapung Di Lautan Bebas

Posted on | By | No comments

Anthenea POD Mewah – Berlibur area dengan lingkungan yang unik ditambah dengan privasi yang dijaga dapat membuat kalian nyaman dan tidak ingin liburan berakhir, Ditambah lagi apabila layanan nya lengkap dan kekinian seperti Anthenea, pod elegan terapung di tengahnya laut ini.

POD Anthenea , Prancis

Anthénea adalah suatu pod mengambang yang didesain buat wisatawan elegan yang ingin berlayar keliling dunia.

Pod elegan terapung ini didesain oleh arsitek Jean-Michel Ducancelle serta udah dijalankan dengan resmi di pantai Brittany, Perancis. Menurut Jean-Michel Ducancelle, pod elegan ini terinsipirasi dari film James Bond 1977 The Spy Who Loved Me dengan bentuk yang paling ultra modern.

Anthenea memanfaatkan panel surya buat sumber listriknya serta punya struktur pengurusan air bersih yang berdikari.

Pod ini punya panorama lautan 360 derajat serta terbuka ke ruang tempat duduk terbuka yang dibuat untuk 12 orang.

Untuk sekarang ini sudah banyak hotel di tengah-tengah air. Akan tetapi, hotel apung yang memiliki nama Anthenea ini menyajikan hal yang tidak biasa.

Anthenea, POD Dengan Teknologi Ramah Lingkungan

Lewat halaman resminya, Anthenea dikatakan dicetak memanfaatkan technologi ramah lingkungan.

Hotel apung ini dibentuk oleh Anthenea, berbasiskan di Prancis. Dengan mendahulukan prinsip pondokan terapung ramah lingkungan serta elegan pertama di dunia.

Merilis dari Euronews, faksi Anthenea mengucapkan hotel apung dibentuk supaya bersatu dengan alam.

“Pod ini didesain buat hidup serasi dengan alam, di manapun di dunia sepanjang umur,” ujar faksi Anthenea.

Anthenea memberinya pengalaman tidak sama buat pengunjungnya. Sebab konsumennya bisa lihat bawah laut dari dalam hotel.

Dalam hotel apung itu ada pod yang berada di pada air. Terdapatnya sisi itu memungkinnya pengunjung bisa lihat bawah laut.

Faksi Anthenea menuturkan, walaupun pod ada pada air, akan tidak menghancurkan ekosistem laut atau lingkungan seputarnya.

Lepas dari technologi yang dipakai, Anthenea memanfaatkan bahan daur ulangi. Maka tak mencemarkan lingkungan.

Dari keterangan perancang Anthenea, hotel apung ini dapat mewadahi kemampuan 12 orang. Sampai ada bar didalamnya.

Menurut faksi Anthenea, hotel apung dibentuk supaya melintasi pengubahan cuaca serta overtourism atau pengunjung melampaui kemampuan.

Faksinya mengucapkan, Anthenea 100 prosen memanfaatkan panel surya buat memakai energi matahari jadi listrik.

Diluar itu, semuanya air kotoran hotel apung itu diolah di atas kapal, maka akan tidak mencemarkan daerah laut

Hotel apung didesain oleh arsitek asal Prancis, Jean Michel Ducancelle. Dia membikin Anthenea sebab mendapat inspirasi film the Spy Who Love Me.

Dalam film itu ada tempat persembunyian kepribadian jahat, Karl Stromberg. Disana Jean punya inspirasi membikin hotel apung, Anthenea.

Merilis dari the Hollywood Koresponden, Jean mengucapkan, “Saya tertarik sama peristiwa terkait pria yang serahkan seluruhnya buat hidup di bawah laut.”

Jean Anthenea mengucapkan, mereka udah mendalami keamanan hotel apung itu supaya bertahan dari petaka alam serta naiknya permukaan laut.

Dari uji-coba yang udah dikerjakan, perancang Anthenea menuturkan hotel apung itu bisa ditandaskan akan tidak terbenam.