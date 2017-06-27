Новый мэр в американском городе — собака питбуль!

В небольших американских городах продолжается мода на мэров-животных. Так, на днях, в населенном пункте Рэббит-Хэш, который находится в штате Кентукки, мэром выбрали обычного домашнего пса. Причем собака-питбуль Бриннет Паултро (Brynneth Pawltro) трех лет от роду победила на выборах таких грозных соперников как курица, кошка, ослик и прочие домашние животные. Голосовать мог каждый житель города, причем не обязательно единожды. При желании можно было отдать голос за всех кандидатов разом, но при этом заплатив символическую сумму в 1 доллар за каждый бюллетень.



Рэббит-Хэш небольшой город — всего 315 жителей на 2010 год, сейчас их немного больше. Тем не менее, собака становится градоначальником местности уже 4 раз! Поначалу, в 98 году прошлого столетия это место занял пес-дворняга по кличке Гуфи Борнмен. В 2001 животное почило, так что его должность перешла к темно-черному лабрадору — Джуниору Кокрану. На протяжении 7 лет мэром была бордер-колли — Люси Лу.

По сути, пес Бриннет — настоящий мэр города — не будет управлять им. Выборы устраивали для сбора средств, чтобы облагородить улицы и здания. Не так давно в Рэббит-Хэш случился пожар, так что донаторы, заплатившие за право отдать свой голос на выборах по 1 доллару (а иногда и больше) отправят средства на борьбу с последствиями пожара и ремонт магазина.



Забавно, что в прошлом 2016 году Люси-Лу, третий мер Рэббит-Хэш, обещала стать соперником Дональду Трампу на выборах президента США. Пес и его помощники заверяли, что сделают из Америки настоящую утопию, но по-видимому, что-то пошло не так.

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