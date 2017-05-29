Жизнь собаки-героя АТО удалось спасти!

Познакомьтесь, перед вами Рекс — один из псов, участвующих в АТО на территории Украины. Преданный друг бойцов недавно был ранен, спасая жизни двоих военных. Когда его раненного хозяина увезли с линии огня, пес не сдался и бросился спасать оставшихся военных, рядом с которыми нес службу. Собака закрыла двоих бойцов от пуль и получила многочисленные ранения. За жизнь овчарки довелось побороться медикам из благотворительного фонда «ASAP RESCUE». В Торецке в течении полутора часов врачи из благотворительной организации, а также военный анестезиолог и хирург вынимали пули и зашивали раны собаки-героя.



Рекс был ранен в шею, у него была раздроблена верхняя часть лапы и повреждена грудная клетка. Но к счастью, Рекс — настоящий боец, так что врачам удалось отбить четвероногого друга у старухи с косой, и теперь пес медленно, но уверенно пойдет на поправку. Слова тут будут излишни, так что смотрите на фото спасительной операции нашего пушистого героя!



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