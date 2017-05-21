Улыбчивый геккон из Instagram

Наконец-то в социальной сети Инстаграм появился не пес и не кот, а самый улыбчивый геккон в мире! Глядя на эту рептилию сложно представить, что у милашки бывают плохие дни. Чтобы ящерица не скучала, хозяева положили ей игрушку — желтого геккона, который тоже улыбается всем зрителям. Пока у экзотической ярко окрашенной ящерицы мало подписчиков, но их число все растет. Возможно маленькому питомцу удастся на своем примере доказать, что не только пушистики могут быть обаятельными домашними любимцами!





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