Мотоциклист из Китая заснял 20 тысяч уток на дороге

Вам хоть раз в жизни доводилось видеть настоящую речку из живых уток? А вот в Китае 15 ноября 2016 года проезжающим автомобилистам пришлось очень долго стоять в пробке и наблюдать за тем, как 20 тысяч диких уток переходят дорогу.



Пернатые путешествовали по проезжей части, так как дорога была ровной и удобной. Людям же пришлось подвинуться и пропустить огромную стаю вперед.



Симпатичные кряквы вели себя очень организовано, придерживались переходов и выглядели как настоящая речка из пернатых. Первым заснять их успел местный мотоциклист, который впоследствии и выложил видео в Сеть.



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