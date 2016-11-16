Вам хоть раз в жизни доводилось видеть настоящую речку из живых уток? А вот в Китае 15 ноября 2016 года проезжающим автомобилистам пришлось очень долго стоять в пробке и наблюдать за тем, как 20 тысяч диких уток переходят дорогу.
Пернатые путешествовали по проезжей части, так как дорога была ровной и удобной. Людям же пришлось подвинуться и пропустить огромную стаю вперед.
Симпатичные кряквы вели себя очень организовано, придерживались переходов и выглядели как настоящая речка из пернатых. Первым заснять их успел местный мотоциклист, который впоследствии и выложил видео в Сеть.
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VN:F [1.9.22_1171]Мотоциклист из Китая заснял 20 тысяч уток на дороге,
One thought on “Мотоциклист из Китая заснял 20 тысяч уток на дороге”
Прикольно, интересно, что бы было, если бы такой парад уток двинулся бы по набережной Днепра? Хотелось бы взглянуть на такой пернатый кортеж)