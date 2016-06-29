Болонка по кличке Тори относится к разновидности бишон фризе — миниатюрных французских болонок. При этом песик живет в Южной Корее, городе Тэгу. В последнее время это чудное создание стало любимцем пользователей Instagram. А все благодаря восхитительному белому облаку гривы вокруг головы пса.
Хозяева постоянно наряжают свою любимицу в платья, одевают заколки на шерсть и всячески балуют Тори. Вот и сделанная в салоне для собак прическа, похожая на белое облако, была одной из стильных «штучек», которые придумали хозяева болонки. В итоге их питомица приобрела внешность настоящего облачка. И стала звездой Instagram. Сегодня на аккаунт собаки подписались около 64 тысяч человек!
VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]Тори - необычная болонка с прической облаком,