Тори — необычная болонка с прической облаком

Болонка по кличке Тори относится к разновидности бишон фризе — миниатюрных французских болонок. При этом песик живет в Южной Корее, городе Тэгу. В последнее время это чудное создание стало любимцем пользователей Instagram. А все благодаря восхитительному белому облаку гривы вокруг головы пса.



Хозяева постоянно наряжают свою любимицу в платья, одевают заколки на шерсть и всячески балуют Тори. Вот и сделанная в салоне для собак прическа, похожая на белое облако, была одной из стильных «штучек», которые придумали хозяева болонки. В итоге их питомица приобрела внешность настоящего облачка. И стала звездой Instagram. Сегодня на аккаунт собаки подписались около 64 тысяч человек!



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