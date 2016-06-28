Итоги выставки World Dog Show 2016

На днях в Москве закончилась одна из самых крупных кинологических выставок мира World Dog Show. Чемпионом этого состязания среди самых породистых собак всего Земного шара стала собака из России — русский черный терьер. Но помимо победителя, внимание посетителей выставки привлекло разнообразие редких пород собак, таких как австралийские хилеры (Австралийская пастушья собака). Изначально выносливая порода была создана для перегона овец и коров на большие расстояния, но сейчас ее используют как собаку-компаньона или охранника.



Всего поучаствовать в выставке приехали 27 тысяч псов и 350 пород, семь из которых выведены в России.

А теперь подробнее о победителе — о русском черном терьере.Эта служебная порода появилась во 2 половине 20 века в СССР и была выведена при помощи смешения таких пород как ньюфаундленд, ризеншнауцер, ротвейлер и эрдельтерьер. Эти собаки были созданы специально, чтобы служить в любых климатических условиях: они имеют длинную шерсть, чтобы греться, длинные лапы, чтобы быстро бегать и широкие ступни, чтобы не проваливаться в снег. При этом пес имеет все предпосылки для физической защиты хозяина и может стать охранной собакой.



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