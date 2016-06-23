Уникальный салон стрижки собак в Тайване

Владелец салона красоты для собак и кошек из Тайвани по имени Оу Ших-джоу прославил свое заведение уникальным грумингом. В этом ему помогли мастера по стрижке собак и кошек, которые делают своим питомцам немыслимые прически!



В тайваньской студии груминга коты превращаются в динозавров и львов, а собаки становятся полотнами для портретов и выстриженных узоров на подобии мандалы. Мастер Ли Мэй Чэнь — собачий и кошачий парикмахер. Она создала из шерсти на спине пуделя плюшевого медвежонка, а торого пса украсила логотипом Hello Kitty.

Ших-джоу стал новатором своего дела — именно он дал своим работникам совет выстригать котам шерсть на подобии шипов или пластин вдоль хребта, чтобы становясь злыми и выгибая спину животные выглядели очень импозантно. А цена на такое украшение стартует от 20 долларов. Такие стрижки мгновенно стали любимыми у заказчиков, не смотря на то, что процедура стрижки занимает 3 часа!

В салоне господина Ших-джоу придерживаются мнения, что химическая обработка шерсти вредна для животных, поэтому их шерсть никогда не красят.



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