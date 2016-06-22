Помски — оригинальное смешение двух пород собак

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В Сети Интернет появился новый любимец всех пользователей — это милый щенок родом из штата Калифорния. Порода животного называется помски — это смесь хаски и померанского шпица. Ушло всего-навсего 6 недель на то, чтобы Instagram аккаунт малыша набрал не меньше 11 тысяч фолловеров.

Как выяснили журналисты, собачку зовут Норман (Norman).

Хозяева обаятельного щенка — Рейчел и Мэтт — просто души не чают в своем любимце, который родился соответственно программе сообщества Northern California Pomskies.

Эта организация занимается разведением собак породы помски, то есть, хаски и померанского шпица. Общество объединяет любителей и заводчиков такой редкой породы.

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Помски - оригинальное смешение двух пород собак, 10.0 out of 10 based on 1 rating

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