Мода на крашеных улиток

Чего только творческие люди не придумают! Красить шерсть животных многие хозяева решили уже давно, но вот на улитках пробовать свои изобразительные таланты художники начали совсем недавно. Теперь, гуляя по парку, смотрите под ноги — не наступите на яркого тигра-улитку или улитку, похожую по окрасу на новенький мерседес!





Кто-то говорит, что это вредно, так как улитку может атаковать птица, принявшая яркий панцирь за что-то съедобное. К тому же, далеко не все краски — безопасны. Есть токсичные акриловые красители, которые не смываются водой и не дают воздуху проникать в поры панциря, отчего улитка будет страдать. Другие же утверждают, что гипоаллергенные безопасные краски на водной основе не принесут вреда улиткам, а наоборот, сделав их панцирь ярче помогут людям не наступать на маленьких животных во время прогулок на природе.



В любом случае, если разукрасить улитку не вредными красками, к тому же не использовать слишком яркие цвета — животное будет выглядеть забавно. Именно поэтому за рубежом не трудно встретить в парке улитку, больше похожую на хищную акулу или полосатую зебру!

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