Сбежавшая корова чуть не попала в отель!

Несколько дней к ряду полиция Швейцарии (коммуна Понтрезина) искала двух беглянок. Молодые, полные сил коровы сбежали с местной фермы и направились… в отель!





Еще 18 июня первая из коров-беглянок дала о себе знать. Животное разгуливало по улицам, а затем, приметив двери отеля, начало упорно биться о них рогами. Местные жители, ставшие свидетелями вторжения коровы в отель в кантоне Граубюнден, были очень удивлены поведением животного. Конечно, зверь никому не навредил, и даже двери остались целы, но шуму корова успела наделать немало. Именно благодаря буйству коровки полицейским удалось ее поймать.

Вторая корова с фермы до сих пор находится в бегах и, как говорят местные жители, была замечена в округе Бернина.

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