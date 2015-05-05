Глута — самый счастливый в мире пес

История собаки по имени Глута (Gluta) — пример человеческой доброты и собачьей жизнерадостности. Поглядите в такие большие и веселые глаза собаки — ну не прелесть ли это четвероногое? Да и на морде Глуты всегда сияет улыбка. А причиной тому — любовь ее хозяина, который подобрал животное на улице и помог ему справиться с заболеванием раком.



Хозяин пса — житель Таиланда — обожает называть Глуту самой счастливой собакой в мире. Почему так? Все очень просто — в октябре 2012 года к общежитию, где проживал тогда еще студент, а теперь — владелец собаки, прибился милый пес с очень добрым характером. Отличительная черта пса была в том, что он был крайне аккуратен. Подкрамливать животное никто не возбранял, а вот поселить его в общежитии можно было только в том случае, если кто-то из жильцов станет его хозяином. Таким образом Глута и приобрел свой новый дом.

Владелец Глута рассказал журналистам, что его пес был просто чудесным сожителем. Не сорил, слушался команд и соблюдал чистоту. Но не прошло и 2-3 месяцев, как пес тяжело заболел сразу несколькими серьезными заболеваниями, в том числе и вагинальным раком, гнойной пиометрой и кожным заболеванием.

Уйма времени и денег ушло у хозяина на лечение, тем не менее пес выкарабкался из этой беды и теперь дарит ему свою счастливую собачью улыбку каждый день.



VN:F [1.9.22_1171]

please wait... Rating: 6.6/10 (5 votes cast)

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 0 (from 2 votes)