Игра онлайн «Дигимоны»

Игра-бродилка про зверьков-дигимонов очень увлекательна. Ведь теперь вы можете играть вдвоем со своим другом или подругой! Набирайте уровни, собирайте волшебные кристаллы и ваши драконы-дигимоны смогут одержать победу над улитками и прочими врагами! Если вы играете в одиночестве, то управляйте кнопками A-D — для ходьбы. Прыжок — К, удар — J. Чтобы играть онлайн вдвоем, второму игроку необходимо управлять стрелками на клавиатуре, атаковать кнопкой 2, прыгать — 3. Игра «Дигимоны»





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