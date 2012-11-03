Игра онлайн «Дигимоны»

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Игра-бродилка про зверьков-дигимонов очень увлекательна. Ведь теперь вы можете играть вдвоем со своим другом или подругой! Набирайте уровни, собирайте волшебные кристаллы и ваши драконы-дигимоны смогут одержать победу над улитками и прочими врагами! Если вы играете в одиночестве, то управляйте кнопками A-D — для ходьбы. Прыжок — К, удар — J. Чтобы играть онлайн вдвоем, второму игроку необходимо управлять стрелками на клавиатуре, атаковать кнопкой 2, прыгать — 3. Игра «Дигимоны»


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Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
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Игра онлайн "Дигимоны", 1.0 out of 10 based on 1 rating

One thought on “Игра онлайн «Дигимоны»

  1. Бродилки хороши когда нужно голову разгрузить. Хорошая игра.

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    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
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    Rating: 0 (from 0 votes)
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