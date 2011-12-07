В Иркутске появилась организация под названием «Потеряшка». Эта служба поиска потерявшихся домашних животных помогает хозяевам вновь приобрести их пропавших четвероногих приятелей. Услуги тут оказывают совершенно бесплатно. Если вы потеряли своего милого пса или пушистого котенка — с 1 декабря тут вам помогут отыскать зверька и вернуть его к любящим хозяевам.
Ольга Винокурова, домохозяйка и вдохновитель организации, решила оказывать услуги по нахождению животных-потеряшек после одного печального случая. Ее собака-овчарка Альма научилась выбираться за пределы дома вместе с своими мелкими щенками. Это привело к тому, что одного из малышей она потеряла и переживала вместе с хозяйкой эту беду.
В «Потеряшке» уже работают две женщины. Они принимают звонки людей, разыскивающих своих любимцев по всему Иркутску. Также в «Потеряшку» звонят и те, кто нашел на улице потерявшееся животное.
В агентстве составляют базу данных, куда заносят цвет, породу, пол животного. Полученные приметы сопоставляются с имеющимися в базе данных, и человеку, потерявшему своего четвероногого друга сообщают о том, кто нашел его питомца и как его вернуть.
С последующим развитием агентства «Потеряшка» система поиска животных будет усовершенствована и улучшена. Женщины-активистки уже налаживают контакты с приютами для животных.
Связаться с «Потеряшкой» можно по телефонам: 8 (914) 898 29-75 и 8 (3952) 982-975. Заявки принимаются Ежедневно с 10:00 до 18:00 по местному времени.
67 thoughts on “«Потеряшка» — служба поиска пропавших животных в Иркутске”
12.12.13. 19 часов. Собака породы чау-чау сидит на морозе на улице Партизанской у ТЦ «Иркутский», никуда не уходит — явно ждет своего хозяина!
17.12.13 был найден молодой кабель спаниель в Новоленино с ошейником, окрас черный. Ищу старого хозяина. 89501401432
26/12/2013 был найден пес в р-не Иркутска-2. Помесь шарпея, рыжий. Очень умный( знает много команд). Молодой. Ищет старого или нового хозяина( держать мне негде). Имеется след от ошейника. Буду рада любой информации!!! 89021750783
Кто потерял собаку в Академгородке с поводком и ошейником, пес рыжий или светлокоричневый, крупный, морда в складках, упитанный, не агрессивный? Собака ходит у нижней девятиэтажки…Хозяева, ауууу!
Внимание!!Помогите найти собаку, порода КОЛЛИ молодая сука (окрас рыжий с белым воротником) имя ЛАССИ, потерялась в Н-Ленино, последний раз ее видели на Баумана 250 (автостанция) сидела в подьезде на 5 этаже, если кто что знает или видел звоните 89248256694, 89248256704, 89248257098 вознаграждение
20.04.2014 найден рыжий кобель таксы, взрослый. Ищу только прежнего хозяина! Собака бегал без ошейника со сворой бродячих собак… Звонить в любое время — 89500708832
Потерялась собака в м-не Солнечном. 15.05.2014. Порода йоркширский терьер. Зовут Кико. Помогите, пожалуйста. 89025116450, 89027680430.
ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА!!!
26.05.2014 в грозу
На улице Жуковского, около дома №79.
Девочка, 5 лет, порода «ЦВЕРГШНАУЦЕР», стриженная, хвост купирован, уши нет, слепая на один глаз, окрас «черный-серебро», не выставочная.
Кто видел или нашел, просьба вернуть за вознаграждение
Тел. 8-902-176-30-58 Юлия
Найден спаниэль у дома Академиеская,24 в арке у магазина «Эльвин». Синий ошейник,упитанный,мордочка седая,хорошо понимает речь-явно не молодой. Обращаться в магазин-его там прикормили.
В ночь с 04 на 05.07 в мкр «Солнечный» потерялась кошка, породы русская голубая, 4 года, на правом зрачке радщимое пятно, белое пяно на шее и на животе. Кошка домашняя и возможно сильно напугана. Нашедшему награда 10 000 рублей. 954-903, 8-908-651-6638.
Потерялся кот в районе Семена Лагоды, черный с белым полтора года. Вознаграждение. тел. 89501197004
Украли лабрадора черного(девочка) с симим ошейником,в мик-не Солнечном.Возможно ее уже отпустили т.к мужчина который ее уводил был пьян. Если кто то видел прошу позвонить по номеру 89246058925.
Найден щенок овчарки (девочка) в районе Дворца Пионеров возраст примерно 2 месяца .Звонить 89500518517 Оксана
В Ново-Ленино на стадионе Локомотив 16.07.14. найдена собака черный окрас, предположительно породы карликовый пудель. т. 72-44-03 Андрей.
1. В субботу 19.07.2014 по объездной дороге мкр. Солнечный в сторону Байкальского тракта бегала овчарка в ошейнике и кидалась на машины.
2. Сегодня 22.07.2014 между домами 28 и 51 на ул. Колхозная (остановка Жуковского) перебегала дорогу такса.
3. Сегодня 22.07.2014 между домами 51 и 72 на ул. Колхозная пробегал котенок месяцев 7-8 светлого пестрого окраса, похоже что породистый, явно домашний. Отозвался на кс..кс.., мяукнул в ответ, но подойти побоялся и побежал в сторону гаражей.
Может кому поможет..
потерялся кот! 24.07.2014г. в районе б. Рябикова. возраст 2 года, сиамский окрас, очень ласковый!!!!!нашедших просим сообщить!!!помогите пожалуйста!!!
в Октябрьском районе найден щенок, девочка около 2х месяцев, светлый окрас, возможно породистая, дбращаться ул. партизанская 74,т.25-16-69
По пересечению проезд Космический и Култукская ходит ротвейлер в бежевом ошейнике.
потерялась собака ,русский спаниель, девочка, окрас черно-белый коричневый ошейник, кличка мэри. avvg1@mail.ru
Пропала собака. Последний раз её видели по адресу: г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, между домами 182,180 и 193. Откликается на кличку Рэд. Порода- такса. Особые приметы :Белое пятно на груди, рыжий окрас, имеет проблемы с позвоночником. Если вы где-либо видели или что-либо знаете о его местонахождении,просьба обратиться по телефону 89641281687 (Виталий) или по телефону 89642120754 (Ирина).
Потерялась сука, породы Сибирской хаски, 1.5года, цвет Рыжий (шоколадный) коричнево-белая, без ошейника в районе Ипподрома, Типографии. Нашедших просим вернуть за солидное Вознаграждение! тел: 8-914-004-47-04
Найден пудель (средний), в р-не ул. Омулевского и Трилиссера, 2-3 года, окрас черный, белый галстук, добродушен, заскакивает на стоящие машины — выглядывает хозяев
м-рн Юбилейный, бегает собака — той терьер, взрослая. Видели сегодня вечером. недалеко от Авиценны. Возможно ее забрала девушка. 89501309573
Помогите найти нашего Скуби. Пропал 27 июля в поселке Мельничная падь. Небольшой, черненький, без породы. Пожалуйста! yulia.valentin@yandex.ru
4.10.2014 в районе Сквера им. Кирова потерялась собака, кобель молодой 2года, русский спаниель, цвет белый с большими рыжими пятнами, уши рыжие, кличка »Бим». На шее одет ошейник в виде цепочки серебрянного цвета. Огромная просьба всех кто видел эту собаку откликнитесь!!! ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!!! 89526294449 Алексей
7 октября Потерялся щенок породы цвергшнауцер. Черный с белым пятном на груди. Хвост купирован. Уши тоже,но еще не встали. Ошейник желтый с синими стразами. Убежал из дома. Ново-ленино. Рабоче-крестьянская. Есть клеймо. Вознаграждение! 89021765577 в любое время.
Нашли нашего щеночка))))
Найдена собака. 01.10.2014 на улице Ржанова на против Слаты .порода спаниель со смесью., шоколадного цвета грудь белая, 5 — 6 мес. девочка..
Найдена собака 01.10.2014 на улице Ржанова на против Слаты, порода спаниель со смесью, шоколадного цвета, грудь белая 5-6 мес. девочка…. Обращаться по тел. 8908-662-32-19
2 ноября в районе н=Нижн.Лисиха потерялась собака такса (кобель) Окрас рыжий. С левой стороны на морде шрам. На собаке был ошейник коричныевый. Просьба нашедшего позвонить по тел. 89086650103. Спасибо
Вчера на ул. Трилиссера 8/3 подобрали кошку. На вид месяцев 5-6, окрас серый в полоску. Явно домашняя, ласковая, чистая. Особые приметы: слева отстрижены усы. Себе оставить не могу, отдам хозяину или в добрые руки тел. 89248306738 Лена.
Найден шарпе, окрас рыжий возраст 1-1.5.верну или отдам в хорошие руки. 89149384933.
на дороге между Пивоварихой и Новолисихой найдена собака, похожая на таксу, с ошейником со стразами. 89041460604
Сегодня, 18 декабря 2014 г. в почтовом отделении № 7 по адресу ул.Декабрьских Событий 92 «А» в Иркутске ( почта расположена на Площади Декабристов рядом с пенсионным фондом) была обнаружена собака породы малый пудель черного цвета. Собака взрослая,явно домашняя, подстрижена, шерсть чистая, вела себя очень дружелюбно.. Особая примета — на голове между ушами подкожная шишка (гигрома). .Собака появилась на почте около 6 часов вечера и находилась там до закрытия. Сотрудники почты обещали приютить собаку до утра и завтра привести обратно на почту. Хозяин может найти её в почтовом отделении. Наулице уже холодно и очень жаль животное.
7 декабря 2014 г. во дворе дома по ул. Маяковского 67 найдена собака — порода Боксер, мальчик, цвет серый, уши не купированы, без ошейника. Находится нв автомойке по ул. Маяковского 69 или узнать по тел. 73-53-73,
Вечером 12 декабря на Рябикова, возле дома 2 «а» найден щенок: девочка, рыженькая, мордочка черная, ошейник со стразами, возраст примерно 2 месяца. 89500524535
В новолисихе бегают две овчарки, ухоженные видно что домашние!
ВНИМАНИЕ! СРОЧНО! ПРОПАЛ ЩЕНОК НАШЕГО ПОМЕТА, СЫН ШЕРРИ! г.Ангарск! Потерялся Сибирский Хаски, кобель, серо-белый окрас, глаза голубые, возраст 1,5 года, коричневый ошейник. В данный момент окрас немного светлее, чем на фото. Убежал в начале ноября. Был замечен в 6,8 микрорайоне и возле стадиона Ермак. Просим вернуть ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! Пожалуйста, друзья, максимальный перепост. По поводу любой информации, звонить по телефонам: 89500725771, 89086403405.
20.12.14 В районе ИСХИ был найден Спаниель, окрас рыжий, кабель. Ищем хозяев. 89501111447
13.12.2014 на ост. Бытовая найдена собака, девочка. Весом не более10 кг. Шерсть жесткая слегка вьющаяся черная, на лапках и мордочке светло-коричневый окрас. Была в ошейнике черный или темно-коричневый. 89645449582
Найден рыжий кокер спаниель в Ново-Ленино. т. 8-902-7-635-075
Найден спаниель отдам в хорошие руки
89041270786
Подскажите пожалуйста в каком районе Вы нашли собаку у нас пропала собака такой породы ….
Пожалуйста помогите найти кота! потерялся двадцать третьего января в рабочем. в районе усадьбы семьдесят. между трамвайными остановками детская и ушаковская. Приметы: возраст примерно четыре пять лет, рыжего окраса откликается на «рыжик» или «сына». вес четыре кг. длинный нос, близко посаженые глаза. пуглив и трусоват. вознаграждение пять тысяч. т89021714656
28 января в п.Н.разводная потерялся щенок самоеда 4 мес. Девочка без ошейника. Белоснежная. Очень переживают дети. Т. 402049
6 февраля в районе Каи (Черемушки) найден Сибирский Хаски (кобель,серо-белый. Временно пристроен к моим соседям. Звоните,собака явно тоскует по хозяевам.Очень ласковая.Есть особые приметы.Отдадим только тому кто их перечислит.
Сибирский Хаски найден, Собака грязная и очень уставшая, Верну, но… только реальному владельцу! Аферистов и желающих наживы за счет несчастья собаки- просьба не беспокоиться! Для возврата запрошу все документы и список особых примет (их немало).
Все вопросы пжл мне на почту: Nkom2013@yandex.ru
Хозяин Хаски нашелся.Собака уже дома!
Потерялся кокер спаниель кобель, рыжего окраса в районе Синюшина гора 89149006454
16.02.2015 найден взрослый леонбергер с ошейником район аэропорта Иркутск.89641003020
Потерялся рыжий кот , ново-ленино, около улицы ярославского 280…:( 26 февраля 2015 года tatyana-sosina@yandex.ru
21.02.2015 во дворе г-цы Ангара потерялась собачка Дуня, помесь йоркшира и болонки, светло-коричневая с серыми прядями на спине. Иркутск. 89148731475
1 апреля найден в Иркутске-2 рыжий кокер-спаниель,с ошейником,взрослый, мальчик. Собака воспитанная,обученная,ласковая,любит ездить на машине. Ищем хозяина или того,кто захочет принять собачку!!!!!!!!!!8-983-412-98-24 или 75-40-22
Потерялся белый кот 13.03.2015! В районе д. Смоленщины. Особые приметы: носик, хвост, 3 пятна на голове-темно-серого цвета. 8902-5-66-19-27 или744-186
5 апреля поздно вечером в центре потерялся черный кобель Американский кокер-спаниель с ошейником, Возраст 1 год, Очень ласковый, откликается на кличку Дар. Если кто видел, позвоните 89148770265!!!!!!
Иркутск-2. В районе ул. Крымской(возле бани №2) найдена молодая такса(девочка) окрас чёрный с подпалом. Обращаться по т. 37-46-05
22-24 апреля в районе ул. мухина (новостройки Бородина, Багратиона) бегает овчарка (черно-коричневого окраса, длинношерстная) с ошейником постоянно крутится возле детей по поведению «потеряшка». ev.gen.73@mail.ru
В районе центрального рынка, где продают котят, щенят, хомячков и пр. животных привязан к столбу и тоже продаётся чужими людьми Шарпей (пол не знаю), подросток, собака ухоженная, привязали коротко, она не может ни сесть, ни лечь, и так целый день скачет вокруг столба и тыкается к каждому мордой. Очень жалко псинку, может кто-то потерял и не может найти.
найдена собака в районе остановки «Подстанция» (ново-ленино)помесь той-терера взрослая с хвостом. звонить:89642668853
Потерян черный кот. Ушел с дачи на Мельниковском тракте, «Подснежник». Нашедших или видевших очень прошу позвонить. Тел.: 89247007462.
Драный, облезлый, на лапах белые носочки. Потерялся 17 июня.
Ленинский район, найдена собака стаффордширский терьер, девочка, окрас белый, с рыжими подпалинами, ушки не купированы. Звоните 89501198859
4 августа в районе Жилкино потерялся лабрадор, кобель, 9 мес,, белый с палевой спиной и ушами, на загривке кожаные складки, нос черный 89021711905
Найдена собака такса 29.08.16. В Ново-Ленино в районе Европарка. Была в ошейнике, бегала искала хозяев. Звонить 89041468446
На трассе М-53 бегает красивая собака ,по окрасу похожа на восточноевропейскую овчарку на шее ошейник. Может кто-то его ищет?
Потерялся кот порода британская окрас серебристый в пятнышко 31.03.2017 в ночь. Кот очень красивый,кастрирован, с зеленым ошейником. Возраст год и три месяца. Имя Маркиз. с.новые Мамоны Иркутской обл. тел.89149368099 Юлия. Большая просьба в помощи поиска кота-это не просто член семьи!
В мр. Солнечный у дома 322 ходит потеряшка. Породистая, ухоженная, девочка, терьер.
Окрас рыжий-бежевый. тел для связи:89025150965
Найдем вашего пропавшего домашнего питомца! profpoisk@mail.ru