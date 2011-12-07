«Потеряшка» — служба поиска пропавших животных в Иркутске

В Иркутске появилась организация под названием «Потеряшка». Эта служба поиска потерявшихся домашних животных помогает хозяевам вновь приобрести их пропавших четвероногих приятелей. Услуги тут оказывают совершенно бесплатно. Если вы потеряли своего милого пса или пушистого котенка — с 1 декабря тут вам помогут отыскать зверька и вернуть его к любящим хозяевам.



Ольга Винокурова, домохозяйка и вдохновитель организации, решила оказывать услуги по нахождению животных-потеряшек после одного печального случая. Ее собака-овчарка Альма научилась выбираться за пределы дома вместе с своими мелкими щенками. Это привело к тому, что одного из малышей она потеряла и переживала вместе с хозяйкой эту беду.

В «Потеряшке» уже работают две женщины. Они принимают звонки людей, разыскивающих своих любимцев по всему Иркутску. Также в «Потеряшку» звонят и те, кто нашел на улице потерявшееся животное.

В агентстве составляют базу данных, куда заносят цвет, породу, пол животного. Полученные приметы сопоставляются с имеющимися в базе данных, и человеку, потерявшему своего четвероногого друга сообщают о том, кто нашел его питомца и как его вернуть.

С последующим развитием агентства «Потеряшка» система поиска животных будет усовершенствована и улучшена. Женщины-активистки уже налаживают контакты с приютами для животных.

Связаться с «Потеряшкой» можно по телефонам: 8 (914) 898 29-75 и 8 (3952) 982-975. Заявки принимаются Ежедневно с 10:00 до 18:00 по местному времени.

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